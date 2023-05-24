На форуме в Шанхае Россия презентовала Китаю цифровые технологии для наружной рекламы

Рекламные технологии помогут китайским брендам закрепиться на российском рынке, отметил владелец медиахолдинга MAER, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Константин Майор

ТАСС, 24 мая. На российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае 23-24 мая российская сторона представила собственные разработки в цифровой наружной рекламе.

Рекламные технологии помогут китайским брендам закрепиться на российском рынке, укрепить туристические связи и увеличить товарооборот между странами. Презентацию провел владелец медиахолдинга MAER, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Константин Майор.

Основной целью шанхайского российско-китайского бизнес-форума было углубление российско-китайских взаимоотношений. Для этого делегации государств предложили друг другу свои возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В рамках круглого стола, посвященного перспективам российско-китайского диалога в сфере цифровизации, эксперты обсудили развитие инфраструктурных проектов, сегмента электронной коммерции, трансграничного документооборота и взаимный экспорт передовых IT-решений. Участниками заседания стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель министра промышленности и информатизации Китая Ван Цзяньпин и крупные игроки IT-отрасли.

Одной из важных тем для обсуждения стала цифровая наружная реклама. Константин Майор рассказал о ее функционале в России на примере технологий федерального рекламного оператора MAER. В ходе презентации спикер отметил важность импортозамещения западных рекламных технологий в России и дружественных странах - это поможет отказаться от использования нежелательных, небезопасных сервисов.

"В марте на съезде РСПП в рамках дискуссии об импортозамещении я предложил президенту России Владимиру Путину обратить внимание на российские технологии в сфере цифровой наружной рекламы. Президент одобрил инициативу. Следующим шагом стала презентация рекламных технологий коллегам из Китая на российско-китайском форуме в Шанхае. Мы объяснили, какими инструментами китайские компании могут воспользоваться в России для продвижения своих товаров и услуг на потребительском рынке. Верю, что партнерство с китайскими коллегами окажется взаимовыгодным", - подчеркнул Константин Майор.

Кроме того, Константин Майор уточнил, что обоюдная наружная реклама туристических направлений России и Китая способствует укреплению туристической связи между странами. На круглом столе, посвященном развитию туризма, спикеры форума обсудили наращивание турпотока за счет возобновления безвизовых групповых турпоездок. Минэкономразвития РФ уже направило Китаю список туристических организаций для запуска соглашения об инициативе. Сообщается, что турпоток китайских туристов в Москву увеличился в пять раз по сравнению с первым кварталом прошлого года, и в 10 раз - относительно аналогичного периода 2021 года. "Медиахолдинг MAER в качестве ментора регулярно участвует в туристических креатонах и предлагает свои технологии для развития туристической привлекательности страны", - добавил Константин Майор.

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