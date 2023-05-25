Совет заксобрания Свердловской области рассмотрел повестку 22-го заседания

Главной темой предстоящего очередного заседания регионального парламента 6 июня станет подведение финансовых итогов 2022 года

ТАСС, 25 мая. Повестка очередного 22-го заседания Законодательного собрания Свердловской области, запланированного на 6 июня, рассмотрена на заседании Совета регионального парламента. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"В повестку предстоящего заседания включен блок вопросов, касающихся поведения финансовых итогов 2022 года. Депутаты рассмотрят законопроекты "Об исполнении областного бюджета за 2022 год" и "Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2022 год", - прокомментировала председатель заксобрания Людмила Бабушкина, под председательством которой прошло заседание.

Спикер парламента добавила, что будет заслушан отчет облправительства об исполнении программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества региона за 2022 год. Также в ходе заседания прозвучит доклад о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области за 2022 год.

"Помимо подведения финансовых итогов за прошлый год, депутаты планируют рассмотреть еще и вопрос об исполнении Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за четыре месяца 2023 года", - рассказала парламентарий.