Тюменцы популяризируют чтение в рамках "Библионочи"

Фотовыставка "Читают все!" с участием губернатора, политиков, спортсменов, блогеров и предпринимателей откроется в Тюмени в рамках всероссийской социально-культурной акции

ТАСС, 25 мая. Губернатор Тюменской области, спортсмены, политики, предприниматели региона приняли участие в фотовыставке "Читают все!" (0+), которая откроется в рамках всероссийской социально-культурной акции "Библионочь - 2023" (0+). Об этом сообщила пресс-служба Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева.

"Губернатор Тюменской области возглавил фотовыставку "Читают все!" в Менделеевке. Выставка торжественно откроется на "Библионочи – 2023", которая стартует уже завтра, 26 мая в 19:00. Александр Моор и еще 20 известных личностей Тюмени: политики, спортсмены, блогеры и предприниматели сфотографировались со своими любимыми книгами и рассказали, почему они выбрали именно их", - говорится в сообщении.

В библиотеке отмечают, что выставка показывает - чтение способно объединить всех жителей региона, стремящихся к знаниям, саморазвитию и высоким достижениям.

В "Библионочь" областная научная библиотека организует более 50 мероприятий.

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит по всей России с 2012 года. Цель мероприятий - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан. Организаторами акции выступают Министерство культуры России и портал культурного наследия и традиций "Культура.рф", на котором будет опубликована программа мероприятий.