Посвященная Дню пограничника выставка открылась в Екатеринбурге

Экспозиция начала работу в здании Законодательного собрания Свердловской области

ТАСС, 25 мая. Выставка "Границы родины священны и неприкосновенны", посвященная Дню пограничника и 105-летию подписания декрета об учреждении пограничной охраны РСФСР, открылась в здании Законодательного собрания Свердловской области в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента в четверг.

"Защита рубежей нашей страны всегда считалась делом мужественных людей, истинных патриотов. Порой ценой собственной жизни они защищали рубежи Отчизны. У пограничной службы - богатая история. Свердловская область не является приграничной территорией, но жизнь многих уральцев связана с охраной государственной границы. Выставка, которую мы сегодня открываем в здании Законодательного собрания, рассказывает о создании пограничных службы и наиболее значимых датах ее истории", - цитируют в пресс-службе председателя областного парламента Людмилу Бабушкину.

Экскурсию по выставке провел сотрудник музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" Дмитрий Ямин. По его словам, уникальность экспозиции состоит в том, что информационная часть представлена на планшетах с фото и историческим материалом, между которыми размещены картины, графика и плакаты, повествующие о буднях пограничной службы нашей страны. В витринах, стилизованных под ящики для боеприпасов, можно увидеть образцы средств связи и технических приборов, использовавшихся или используемых пограничниками.

В пресс-службе добавили, что почетным гостем церемонии открытия стал ветеран Михаил Васильевич Миронов. В 1943 году он вместе с братом Виктором был направлен в учебный отдельный батальон НКВД под Ивано-Франковск, где прошел спецподготовку по специальности "разведчик", в конце Великой Отечественной войны получил распределение в 331-й пограничный полк войск НКВД СССР. "Среди задач, которые выполняло это подразделение, была борьба с диверсантами, шпионами и бандитскими элементами, участие в ликвидации мелких групп гитлеровцев, уцелевших после разгрома основных вражеских войск. С апреля 1944 года этот полк принимал участие в ликвидации ОУН и УПА на освобожденных территориях", - сказано в сообщении.