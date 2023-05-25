"Аэромар" получил премию Правительства РФ в области качества 2022 года

По итогам всех проверок предприятие показало высокие результаты в области предоставляемых услуг, а также эффективность внедренных методов управления

ТАСС, 25 мая. Дочернее предприятие "Аэрофлота" "Аэромар", которое занимается производством бортового питания, стало дипломантом конкурса на соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика

"Решение принял Совет по присуждению премий Правительства РФ по результатам аудита в области качества, проведенного в течение 2022 года и проверки рабочей документации. По итогам всех проверок предприятие показало высокие результаты в области предоставляемых услуг, а также эффективность внедренных методов управления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в рамках проведенного конкурса были рассмотрены 510 заявок из 65 регионов страны. "Аэромар" стал единственным в России кейтерингом, удостоенным столь высокой награды Правительства РФ в области качества.

Генеральный директор АО "Аэромар" Владимир Джао, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что высокая оценка деятельности "Аэромар" подтверждает приверженность компании стандартам качества предоставляемого продукта.

"Эффективные управленческие решения в производственной практике на предприятии обеспечили нам достижение поставленных целей и открывают новые перспективы для развития бизнеса. Наша победа стала также возможной благодаря совместной многолетней работе коллектива "Аэромар" и всех компаний Группы "Аэрофлот", с которыми компания активно сотрудничает на протяжении многих лет", - заявил Джао.