На ЦИПР-2023 обсудят цифровую независимость и развитие российских IT-решений

Отдельные сессии будут посвящены вопросам кибербезопасности в критически важных сферах жизни

ТАСС, 25 мая. С 31 мая по 2 июня 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Одними из главных направлений деловой программы станут обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы будет посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и тренды.

Деловая программа конференции разделена на пять тематических треков, каждый из которых посвящен отдельным аспектам цифровизации:

ЦИПР. Цифровая независимость;

ЦИПР. Индустрия;

ЦИПР. Бизнес;

ЦИПР. Обратная сторона технологий;

ЦИПР. Разработка.

Ключевыми событиями первого дня конференции станут сессии "Антигиперсвязанный мир. Экономические и социальные эффекты цифрового общества" и "Сумма технологий искусственного интеллекта. Тренды и вызовы". Отдельные сессии будут посвящены вопросам кибербезопасности в критически важных сферах жизни, образовательным трендам в условиях импортозамещения и многому другому. Участники обсудят лучшие практики в развитии российского софта и перспективы внедрения технологий биометрии и цифровой идентификацииа, а также образ будущей модели взаимодействия стран БРИКС в сфере цифровизации промышленности.

Во второй день конференции пройдет главное пленарное заседание, которое будет посвящено результатам работы индустриальных центров компетенций, образованных по итогам ЦИПР-2022. В рамках пленарного заседания представители бизнеса и государства обсудят перспективы и вызовы в развитии российского ПО, а также пути достижения автономности российской промышленности.

Последний день конференции будет посвящен кооперации государства и бизнеса в вопросах цифровизации. Центральным событием станет пленарная сессия "Продуктовый подход. Смена парадигмы мышления внутри корпораций", в ходе которой спикеры обсудят формирование новых треков продуктового развития внутри корпораций, использование отраслевой экспертизы в продвижении продукта на рынках, а также распределение ресурсов внутри компаний с учетом дефицита IT-специалистов. В течение дня на сессиях конференции поднимут вопросы влияния технологий на современные медиа, будущее активно развивающихся нейросетей, а также свежие data science решения для маркетплейсов.

Среди почетных гостей и спикеров конференции заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора "РЖД" Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Антон Мацкевич и другие.

VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 31 мая - 2 июня 2023 года в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическим партнером выступают Госкорпорация Ростех, Госкорпорация "Росатом", "Ростелеком". Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области.

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