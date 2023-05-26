К концу июня HONGQI завершит первый этап формирования в России премиальной дилерской сети

В первую очередь салоны откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи

ТАСС, 25 мая. В Москве, в арт-центре "Ветошный Hall", 25 мая состоялась презентация HONGQI, посвященная официальному выходу китайского автобренда на российский рынок. Мероприятие было приурочено к отгрузке первых моделей дилерам и началу работы дилерской сети.

Презентация собрала более 150 гостей: ключевых клиентов и стратегических партнеров автопроизводителя. Бренд представляли генеральный директор ООО "ФАВ - Восточная Европа" Ли Юнцзюнь, директор HONGQI по Восточной Европе г-жа Чжан Синьлунь и другие члены команды HONGQI. Также мероприятие посетили полномочный министр посольства Китая в РФ Лю Сюэсун и заместитель генерального директора China FAW Group Import & Export Co., Ltd Ван Линюй.

Гости презентации смогли познакомиться с флагманами марки: премиальным седаном HONGQI H9 и электрическим внедорожником HONGQI E-HS9. Эти автомобили уже начали поступать официальным дилерам и передаваться клиентам. В течение ближайшего месяца в салонах появятся еще две модели: полноприводный внедорожник HONGQI HS5 и седан HONGQI H5 New.

Директор по продажам подразделения "Хончи Рус" ООО "ФАВ - Восточная Европа" Иван Савельев рассказал о завершении первого этапа формирования в России премиальной дилерской сети. До конца июня в РФ начнут работу первые 12 салонов продаж автомобилей HONGQI. В первую очередь они откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи. Партнерами бренда становятся крупные дилерские предприятия, такие как "Панавто", "Авилон", "Ключавто", "Мэйджор", "Автокапитал", "АБС-Авто Сочи" и "МБ-Ирбис". Их персонал уже прошел первые тренинги. В ближайшее время заработает склад запчастей в Подмосковье.

"Наш бренд построен на тех же принципах, которые мы видим в своих клиентах и партнерах. Это терпение, трудолюбие и приверженность своим ценностям, - отметил в ходе презентации Иван Савельев. - Бренд HONGQI имеет богатую историю, каждая машина является свидетельством нашей целеустремленности и компетентности китайской автоиндустрии".

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