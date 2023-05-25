Состоится открытие сезона международной плавательной серии X-WATERS World Championship

Массовый заплыв пройдет 18 июня

ТАСС, 25 мая. Массовый заплыв - первый этап X-WATERS World Championship "X-WATERS Moscow 2023" пройдет 18 июня 2023 года. В старте примут участие около 850 пловцов.

Организатором мероприятия выступает X-WATERS - международная плавательная серия, созданная в России. Исполнительный директор заплыва - Сергей Ефимов, коренной житель г.о. Истра. Заплыв проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

X-WATERS Moscow 2023 - этап-открытие Чемпионата Мира X-WATERS 2023.

Заплыв X-WATERS Moscow пройдет в Московской области.

В программе заплыва дистанции на 1 км, 2 км, 6 км, эстафета 3*1 км и детские заплывы на 50 м и 200 м. Каждому финишеру вручат медаль.

"Ведь здесь нет проигравших - каждый участник, преодолевший дистанцию - победитель! Ну а сильнейшие пловцы поборятся за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2023 по итогам всех стартов сезона. Погода на X-WATERS Moscow всегда преподносит спортсменам сюрпризы: в 2021 году была жара и очень теплая вода, а в 2022 году облачная хмурая погода с сильнейшими порывами ветра и высокой волной. Но несмотря на сложности, участники преодолели свои дистанции! Ждем, что приготовит природа в этот раз. Заплыв X-WATERS Moscow на Истринском водохранилище проходит третий год. Организаторы отмечают увеличение количества участников, проживающих вблизи Истринского водохранилища. Многие начали тренировки по плаванию, вдохновившись именно заплывами X-WATERS - интерес к плаванию в регионе растёт. Принять участие в массовом заплыве на открытой воде приезжают и спортивные туристы из других регионов и стран", - говорится в официальном пресс-релизе.

X-WATERS Moscow нанесли Истринское водохранилище на спортивную карту для любителей открытой воды.

Возрастное ограничение: 6+.