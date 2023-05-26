Калининскую АЭС признали лучшей атомной станцией России по итогам 2022 года

По словам директора Калининской АЭС Виктора Игнатова, победа в главном конкурсе дивизиона - свидетельство высокой ответственности персонала в совершенствовании производственной культуры, обеспечении устойчивой работы оборудования, повышении производственной и экологической безопасности

ТАСС, 26 мая. В Электроэнергетическом дивизионе Госкорпорации "Росатом" подведены итоги ежегодного конкурса "Лучшая АЭС России". По итогам 2022 года лучшей признана Калининская АЭС.

Конкурс проводится для выявления, поощрения и распространения положительного опыта атомных станций - призеров конкурса. Победители определяются на основе нескольких основных и дополнительных критериев, касающихся таких сфер деятельности как: безопасность, эффективность работы и техническое обслуживание, работа с персоналом, состояние физической защиты, охраны труда и окружающей среды и других.

"Победа Калининской АЭС в главном конкурсе дивизиона - свидетельство высокой ответственности персонала в совершенствовании производственной культуры, обеспечении устойчивой работы оборудования, повышении производственной и экологической безопасности", - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

В числе основных достижений за прошедший год - обеспечение коллективом Калининской АЭС надежной и безопасной работы атомной станции, проведение ремонтной кампании на энергоблоках в установленные сроки. Калининская АЭС в очередной раз вошла в число российских атомных станций, внесших наибольший вклад в производство электроэнергии. Атомная станция выработала 32,6 млрд кВт*ч электроэнергии или 14,6% от всего объема электроэнергии, произведенной на АЭС АО "Концерн Росэнергоатом".

По итогам года Калининская АЭС заняла первое место среди атомных станций концерна "Росэнергоатом" в области поддержания и развития культуры безопасности. В работе атомной станции не зафиксировано нарушений, влияющих на безопасность. Об этом свидетельствуют и результаты масштабной проектно-информированной партнерской проверки Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС).

Конкурсным жюри была отмечена систематическая и планомерная работа Калининской АЭС по улучшению условий работы сотрудников и обеспечение их безопасности, что подтверждается отсутствием профессиональных заболеваний и несчастных случаев. В 2022 году Калининская АЭС стала лучшим предприятием Верхневолжья в области охраны труда.

Работа Калининской АЭС в области обеспечения экологической безопасности также получила положительную оценку жюри конкурса "Лучшая АЭС России". План природоохранных мероприятий за прошедший год выполнен в полном объеме, на его реализацию предприятие направило 320 млн рублей. Воздействие производственных факторов атомной станции на окружающую среду является минимальным и существенно ниже установленных природоохранными органами нормативов.

По данным АЭС, электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Одним из главных приоритетов остаётся обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, а также бесперебойного снабжения предприятий и регионов. Сегодня энергетическая инфраструктура гарантирует экономическую стабильность страны, а также бесперебойное снабжение коммунальными услугами граждан.