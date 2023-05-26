26 мая, 07:54

Трое уральских врачей получили почетное звание "Заслуженный врач России"

Соответствующий указ подписал президент страны

ТАСС, 26 мая. Трое врачей из Свердловской области получили почетное звание "Заслуженный врач России". Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" заведующим отделениями Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) Елене Борецкой и Льву Кардапольцеву, а также завотделением городской больницы Асбеста Александру Бодунову", - говорится в сообщении.

Елена Борецкая является главным внештатным специалистом Минздрава Свердловской области по оперативной нефрологии. Совместно с врачами функциональной диагностики внедрила в регионе чрескожную диагностическую биопсию почки под УЗИ-контролем, чему в дальнейшем обучала других специалистов. Лев Кардапольцев совместно с сотрудниками Института охраны материнства и младенчества впервые в нашей стране выполнил операцию на сердце плода, находящегося в утробе матери. А благодаря Александру Бодунову в Асбесте открылся первый в Свердловской области экспресс-диагностический урологический кабинет, добавили в департаменте. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация