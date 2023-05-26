СУМЗ высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в уральском городе Ревде

Предприятие участвует в акции "Миллиард деревьев" в рамках соглашения с правительством Свердловской области

ТАСС, 26 мая. Работники АО "Среднеуральский медеплавильный завод" высадили рябиновую аллею вдоль парка Победы в городе Ревда Свердловской области. Акция прошла в рамках соглашения с правительством региона о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, по которому СУМЗ взял на себя обязательства в разделе "Экология", в том числе и проводить регулярную высадку деревьев.

"Всего за несколько лет в Ревде и Первоуральске высажено 7,3 тыс. саженцев березы, сосны, липы, рябины, ивы и 49 тыс. сеянцев ели на общую сумму 6,9 млн рублей", - сказано в сообщении предприятия.

"Этот положительный опыт правительством оценен, министерство природных ресурсов поддерживает и участвует практически во всех экологических акциях СУМЗа и других предприятий региона", - приводятся слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, участвовавшего в посадке.

На предприятии также уточнили, что рябиновую аллею - а это 100 молодых деревьев - высаживали депутат Законодательного собрания области Александр Серебренников, руководитель Уральского межрегионального Росприроднадзора Роман Тужиков, глава Ревды Татьяна Клепикова, председатель Думы Ревды Андрей Мокрецов, директор АО "СУМЗ" Багир Абдулазизов, волонтеры СУМЗа и кадеты школы №1.

Как отмечают организаторы акции, высадка деревьев вдоль дорог не только преображает городское пространство, но и компенсирует выбросы автомобильного транспорта. По словам главы округа Татьяны Клепиковой, заботу о молодых деревцах возьмет на себя администрация в лице Управления городским хозяйством.

"Мы уже не один год высаживаем разные культуры деревьев, и будем продолжать, - сказал директор СУМЗа Багир Абдулазизов. - Мероприятия у нас расписаны до 2030 года: это и высадки деревьев, и зарыбление".

О предприятии

АО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, медный концентрат.