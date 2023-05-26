26 мая, 11:10

В Рязанском районе демонтировали свыше 10 самостроев на территории автотехнического центра

Объекты не учтены в техническом плане и не были поставлены на кадастровый учет

ТАСС, 26 мая. На юго-востоке Москвы освободили от незаконных строений порядка 7 тыс. кв. м земельного участка. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Комплекс самостроев площадью 234,3 кв. м выявили на территории автотехцентра по адресу: Рязанский проспект, владение 24, корпус 3.

"Земельный участок передан в аренду для эксплуатации ранее возведенного здания без права возведения новых строений. В нарушение условий договора на территории незаконно разместили 11 построек: будку охраны, беседку, гаражи и другие. Объекты не учтены в техническом плане и не были поставлены на кадастровый учет, в связи с чем было принято решение демонтировать строения", - рассказал Иван Бобров.

Пользователь земельного участка добровольно ликвидировал самовольные постройки. Сегодня территория приведена в порядок.

 Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.   

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