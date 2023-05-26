В Екатеринбурге открылся Штаб общественной поддержки "Единой России" на Среднем Урале

Свердловская область вошла в число 25 регионов РФ, где создана такая площадка

ТАСС, 26 мая. Свердловская область вошла в число 25 регионов Российской Федерации, где создан Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", он открылся в Екатеринбурге. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Свердловской области.

Как подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, такая общественная площадка нужна и важна для того, чтобы любой человек, любая некоммерческая организация могли прийти и высказать свои инициативы.

По словам председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной, региональная общественная приемная доказала свою востребованность, в прошлом году было 11 тыс. обращений. "Сегодня создается еще одна площадка для работы в новом формате: это и молодежное направление, и региональная общественная приемная, и взаимодействие с некоммерческими организациями, и реализация партийных проектов, и деятельность в правозащитной сфере. Пообщалась с молодыми людьми, собравшимися здесь. Видно, что они рады открытию такого общественного пространства", – подчеркнула она.

Экскурсию для почетных гостей по тематическим площадкам внутри Штаба провел зампред областного парламента, руководитель Штаба общественной поддержки партии в Свердловской области, руководитель Региональной общественной приемной председателя "Единой России" Д.А. Медведева в Свердловской области Михаил Клименко.

"В Штабе общественной поддержки созданы все условия для проведения различных мероприятий (семинаров, мастер-классов, вебинаров, конференций): имеется конференц-зал на 60 мест, конференц-зона на 22 места, молодежная площадка для детей и подростков", - сказано в сообщении.

В церемонии открытия также участвовали сенатор РФ Александр Высокинский, вице-губернатор Олег Чемезов, первый зампред заксобрания регионального парламента Дмитрий Жуков и депутат Сергей Карякин.