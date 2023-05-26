В Калужской области пройдет аутдор-фестиваль

ТАСС, 26 мая. Со 2 по 4 июня в одном из крупнейших в Европе арт-парке "Никола-Ленивец" (Калужская область) уже в пятый раз пройдет аутдор-фестиваль Sport-Marafon Fest 2023.
Ежегодно на фестиваль собирается около 7 тыс. любителей активного отдыха, чтобы принять участие в разнообразных соревновательных активностях.
В этом году участников ждут:
- 10 забегов по живописным местам;
- три дистанции по ориентированию;
- три велозаезда по пересеченной местности;
- классический беговой рогейн на четыре или восемь часов.
В дни фестиваля пройдут 10 концертов в стилях: панк-рок, нуар-шансон, инди, блюз, хип-хоп, электроника, а также авторская музыка.
В субботу вечером на главной стартовой поляне стартует шоу 100 костров.
ТАСС - информационный партнер.
Возрастное ограничение: 6+.