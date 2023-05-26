В Калужской области пройдет аутдор-фестиваль

Мероприятие состоится в арт-парке "Никола-Ленивец"

ТАСС, 26 мая. Со 2 по 4 июня в одном из крупнейших в Европе арт-парке "Никола-Ленивец" (Калужская область) уже в пятый раз пройдет аутдор-фестиваль Sport-Marafon Fest 2023.

Ежегодно на фестиваль собирается около 7 тыс. любителей активного отдыха, чтобы принять участие в разнообразных соревновательных активностях.

В этом году участников ждут:

10 забегов по живописным местам;

три дистанции по ориентированию;

три велозаезда по пересеченной местности;

классический беговой рогейн на четыре или восемь часов.

В дни фестиваля пройдут 10 концертов в стилях: панк-рок, нуар-шансон, инди, блюз, хип-хоп, электроника, а также авторская музыка.

В субботу вечером на главной стартовой поляне стартует шоу 100 костров.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.