В Екатеринбурге состоялась церемония чествования лауреатов премии "Номер один"

Региональная награда учреждена в 2016 году, в нынешнем году премия вручалась по шести номинациям

ТАСС, 26 мая. Депутаты регионального парламента во главе с председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной приняли участие в торжественном приеме ко Дню российского предпринимательства, который провел губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщают в пресс-службе заксобрания.

Как подчеркнул глава региона, в настоящее время общая задача - в полной мере задействовать промышленный, научный и инвестиционный потенциал для укрепления технологического и экономического суверенитета России.

"Главным событием этого мероприятия стала церемония вручения ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей - премии "Номер один", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что награда учреждена в 2016 году Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Свердловской области. С 2020 года соорганизатором премии "Номер один" выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

В нынешнем году премия вручалась по шести номинациям. Лауреатом в номинации "За корпоративное укрепление семейных ценностей" стало ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". В специально учрежденной к 300-летию Екатеринбурга номинации - "За вклад в развитие Екатеринбурга" - победителем стало ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург". В номинации "Экспортер несырьевой продукции" первое место заняло ПАО "Уралмашзавод", в номинации "Предприятие оборонно-промышленного комплекса" - АО "ОКБ "Новатор", в номинации "Молодой предприниматель" - ООО ПКФ "Саотрон" (директор Павел Волынский). Гран-при премии "Номер один" удостоен Транспортно-логистический центр "Уральский".

"Меня переполняет чувство гордости за наш бизнес, за наши предприятия, которые сегодня, несмотря на санкционное давление, адаптировались к сложившейся ситуации и успешно идут вперед", - прокомментировала Людмила Бабушкина.