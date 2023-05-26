Глава КАПИТАЛ LIFE на конференции рассказал о росте клиентоцентричности страхования жизни

По словам Евгения Гуревича, страхование жизни эффективно помогает гражданам сохранить финансовое благополучие и накопить капитал на жизненные цели

ТАСС, 26 мая. В Москве 23 мая 2023 года состоялась XVIII Международная конференция по страхованию, организованная Всероссийским союзом страховщиков. Ключевыми темами для обсуждения на мероприятии стали стратегия развития страхования, новые законодательные инициативы, этапы цифровизации, ключевые драйверы развития и другие темы.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния, Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также главы и акционеры крупнейших страховых компаний страны. В рамках деловой программы состоялась визионерская дискуссия, посвященная обсуждению будущего российского страхования, модераторами которой выступили Президент ВСС Евгений Уфимцев и писатель Александр Цыпкин. Индустрию страхования жизни в ходе дискуссии представлял генеральный директор КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") Евгений Гуревич.

В ходе дискуссии Гуревич рассказал о важности формирования клиентской ценности программ страхования жизни на основе изучения потребительского поведения и запросов клиентов.

"На сегодняшний день страхование жизни эффективно помогает гражданам сохранить финансовое благополучие и накопить капитал на жизненные цели. Накопительные программы, не преувеличивая, помогают клиентам реализовать их мечты: сформировать капитал на образование детей, купить машину, отложить деньги на пенсию. Именно поэтому драйвером рынка сейчас является НСЖ, по которому мы видим не только рост объемов, но и удлинение договоров, и увеличение сумм, - отметил Евгений Гуревич. - Что ждет страхование жизни завтра? Согласно общероссийским опросам, которые мы проводим на постоянной основе, будущее страхования жизни, в том числе НСЖ - в синергии с разнообразными медицинскими программами. Более 50% россиян видят в страховщике эффективного помощника в области защиты здоровья, причем 60% считают, что при страховом случае важнее получить комплексную организацию процесса лечения, чем денежную выплату. Чтобы удовлетворить этот запрос мы развиваем экосистему здорового образа жизни, объединяя накопительные и медицинские страховые программы", - сказал он.