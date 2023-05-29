В Санкт-Петербурге прошел X Невский международный экологический конгресс

На мероприятии обсуждались вопросы об оздоровлении экологической ситуации на планете и о развитии международного диалога в этой сфере

ТАСС, 29 мая. "Экология: право, а не привилегия" - ключевая тема X Невского международного экологического конгресса, который завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Ежегодно конгресс ставит перед собой задачи, объединяя государство, бизнес, науку, экспертов в дискуссии по решению экологических вопросов.

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия - Фонд Росконгресс.

"Сокращение запасов пресной воды, загрязнение суши отходами производства и потребления, деградация почв, сокращение биоразнообразия и вредное антропогенное воздействие на атмосферу - с такими ключевыми вызовами экологической обстановки мы сталкиваемся и успешно боремся сегодня. Россия наращивает уникальные экологические компетенции и готова ими делиться, экспортировать эти технические и технологические решения. Однако мы обеспокоены использованием экологии как инструмента политического давления и экономических манипуляций. Этого нельзя допускать: экологические проблемы сейчас носят трансграничный характер, и решить их можно только сообща. Мы против экологической дискриминации и открыты для диалога", - обратилась к участникам конгресса заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

В 2023 году конгресс посетили более 1,5 тыс. участников и представителей СМИ. По сравнению с 2021 годом количество делегатов увеличилось практически в два раза. В работе конгресса приняли участие 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 5 руководителей федеральных служб и агентств, 7 глав субъектов РФ.

Международный уровень мероприятия обеспечили 52 иностранных государства и территории. Мероприятие посетили министры 4 иностранных государств, представители 11 международных организаций и объединений, 3 главы иностранных парламентов, а также 8 глав дипломатического корпуса.

Ключевыми экспертами конгресса выступили представители научного сообщества: около 100 специалистов, в том числе более 50 международных и российских экологических организаций. Среди участников - более 300 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 150 компаний.

В ходе пленарного заседания "Человек и планета - совместимы ли?" с приветствием к участникам, организаторам и гостям конгресса обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Приветствие зачитал советник президента, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное - на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов", - подчеркивается в приветствии.

"Жить в здоровой окружающей среде - есть право каждой страны, каждого народа, а не привилегия отдельных государств. Экосистема Земли глобальная и единственная, в которой мы все живем. Другой у нас нет. Разрушим ее - укрыться, спрятаться не получится никому и нигде", - отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.

X Невский международный экологический конгресс стал площадкой для дискуссий об оздоровлении экологической ситуации на планете и способствовал развитию международного диалога и обмену опытом между представителями власти, деловых кругов, ученых, общественных организаций.

"В России обеспечение экологической безопасности является одним из стратегических приоритетов. Мы продолжаем целенаправленно реализовывать национальный проект "Экология" и входящие в него федеральные проекты. Для правительства всегда были и остаются принципиальными вопросы рационального и бережного отношения к природным ресурсам, реализации важных экологических проектов. Развитие технологических инноваций позволяет создавать программные решения для получения своевременных данных и координации природоохранной политики государства", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета конгресса Антон Кобяков.

Деловая программа первого дня охватила спектр тем от вопросов климата, водных и лесных ресурсов до экологического туризма и сохранности экологии Арктики и Антарктики. В рамках панельной дискуссии участники обсудили биологические, химические, физические угрозы человечеству и среде его обитания, а также методы, используемые государствами для защиты населения от эпидемий.

Второй день был посвящен роли государства и бизнеса в экологическом благополучии, экопросвещению детей и эковолонтерству. На круглых столах демонстрировались примеры успешных национальных проектов, обсуждалась роль науки, поднимались вопросы международного сотрудничества, а также перспективы развития рынка "зеленых" технологий.

Впервые в истории Конгресса прошел Молодежный день, который стал точкой притяжения более 2 тыс. представителей разных экологических и молодежных сообществ, в деловой программе которого приняли участие более 100 спикеров.

В рамках Конгресса прошла серия экологических акций: ярмарка производителей органической продукции, выставка современного искусства на тему экологии и переработки, масштабные экологические субботник "Убери за собой" в 50 регионах страны, показ модных коллекций одежды из вторсырья и др. Неоценимым вкладом в оздоровление окружающей среды стала инициатива движения "Волонтеры леса", согласно которой за каждого участника будут высажены деревья.

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