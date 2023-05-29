Спикеры рассказали о причинах развития тревожных расстройств и их проявлениях в повседневной жизни

ТАСС, 29 мая. В конференц-зале ТАСС 29 мая 2023 года в 12:00 состоялся экспертный совет на тему "Тревожные расстройства – эпидемия XXI века". Ведущие специалисты здравоохранения обсудили вопросы диагностики и терапии тревожных расстройств, которые в последние годы диагностируются у россиян всё чаще.

В дискуссии приняли участие:

Безымянный Алексей Сергеевич - терапевт, директор Благотворительного фонда помощи медикам "ВБлагодарность";

Журавлёва Марина Владимировна - главный внештатный специалист клинический фармаколог Депздрава Москвы, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России;

Зайцев Олег Семёнович - психиатр, руководитель группы психиатрических исследований Национального научно-практического центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко;

Акарачкова Елена Сергеевна - невролог, президент международного общества "Стресс под контролем".

Спикеры рассказали о причинах развития тревожных расстройств и их проявлениях в повседневной жизни: длительные конфликтные ситуации дома, стрессогенная работа, нарушения сна, замкнутый круг "диета – набор веса". Всё это – неотъемлемые части большой проблемы под названием паталогическая тревога и, как следствие, тревожное расстройство. По мнению специалистов, это может коснуться каждого.

Подчеркивая необходимость своевременной диагностики, эксперты анонсировали Интернет-портал "Территория без тревоги". Созданный в 2023 году уникальный социальный проект, на страницах которого каждый может найти решение внутренних проблем, а также помочь себе и близким диагностировать тревогу и научиться бороться с этим состоянием.