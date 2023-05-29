Льготы для детей участников СВО в Свердловской области намерены продлить до июля 2024 года

Соответствующий законопроект разрабатывает заксобрание региона

ТАСС, 29 мая. Законодательное собрание Свердловской области разрабатывает законопроект, продлевающий меры поддержки детей участников специальной военной операции (СВО) на год - до 1 июля 2024 года. Перечень получателей льгот планируют расширить, сообщила в понедельник пресс-служба регионального парламента.

"В нашем регионе на период до 1 июля 2023 года установлены меры социальной поддержки для детей из семей участников специальной военной операции. Сейчас речь идет о том, чтобы продлить действие этих льгот до 1 июля 2024 года", - привели в сообщении слова председателя заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

В том числе мера поддержки предполагает обеспечение детей участников СВО горячим питанием в образовательных организациях. "Для обучающихся очно за счет средств областного или местного бюджетов по основным профессиональным образовательным программам или программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем либо (по их выбору) денежной компенсацией", - добавила Бабушкина.

Кроме того, разрабатываемый законопроект предусматривает включение в перечень получателей льгот детей, родители которых принимают участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей. Сейчас поддержка оказывается детям из семей мобилизованных и участников СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народной республик (ДНР, ЛНР), а также из семей, экстренно покинувших эти территории и прибывших в РФ.