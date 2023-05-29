УК ПСБ стала обладателем премии Investfunds Awards за лучший фонд облигаций

По словам старшего вице-президента, директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, оценка профессионального жюри подтверждает эффективную стратегию и сильные компетенции команды

ТАСС, 29 мая. Управляющая компания ПСБ стала лауреатом национальной премии Investfunds Awards за лучший российский облигационный фонд со стоимостью чистых активов свыше 1 млрд.

Награда была присуждена за высокие показатели доходности открытого фонда "ПРОМСВЯЗЬ - Облигации": на конец марта рост стоимости пая за год составил более 25%, что позволило занять лидирующие позиции в рэнкинге Investfunds. Доход формируется из купонных выплат и роста стоимости государственных и корпоративных облигаций, входящих в портфель.

"Наша задача - обеспечить клиентам высокий уровень доходности для формирования их благосостояния и достижения финансовых целей. Оценка профессионального жюри подтверждает эффективную стратегию и сильные компетенции нашей команды, показавшей лучший результат благодаря своей экспертизе и умению работать в условиях трансформации экономической конъюнктуры", - сказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

В 2022 году лидирующие позиции среди облигационных фондов России занял также фонд УК ПСБ "ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный", став первым по годовой доходности со СЧА свыше 500 млн рублей. А по привлечению средств клиентов лучшие результаты с начала года показывает фонд "Финансовая подушка".

Профессиональное сообщество уже не первый год признает эффективность управления линейкой инвестиционных продуктов УК ПСБ. Компания была признана лучшей по качеству управления активами по версии Investment Leaders Award 2022, а престижная премия "Финансовая элита России" присудила награду за лидерство по привлечению в ОПИФ.