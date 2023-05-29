В Москве состоится пятый Московский академический экономический форум

Эксперты МАЭФ будут искать новые подходы к обеспечению технологического, а также экономического, финансового, промышленного и экологического суверенитета страны

ТАСС, 29 мая. В Москве 7 и 8 июня состоятся центральные мероприятия пятого международного Московского академического экономического форума, организованного Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов. В мероприятиях форума принимают участие более 12 тыс. специалистов из 74 регионов России и 28 стран мира.

Московский академический экономический форум - это постоянно действующая интеллектуальная площадка, в рамках которой в течение года работают отраслевые и тематические форумы. Сопредседателями форума являются президент РАН, академик РАН Геннадий Красников и президент Вольного экономического общества России (ВЭО России), президент Международного Союза экономистов (МСЭ), член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов.

В этом году форум посвящен теме "Мировые тренды экономического развития: роль и место России". "Мы неслучайно выбрали эту тему. Мировая экономика вступает в новую фазу неопределенности, происходит структурная перестройка ее институтов, меняются их роль и нарративы, и Россия находится в самом центре этих глобальных процессов. Отечественной экономике предстоит восстанавливаться и развиваться в сложных геополитэкономических условиях - в кратчайшие сроки пройти трансформацию от сырьевой модели к высокотехнологичной. Какое место Россия может занять в новом мире, как не отстать в технологическом и институциональном отношении от мировых лидеров, не остаться на периферии старого мирохозяйственного уклада, не упустить возможность экономического рывка на новой технологической базе и, самое главное, - решить задачи повышения качества жизни граждан России - этим вопросам будут посвящены ключевые дискуссии Форума", - отметил Сергей Бодрунов.

Эксперты МАЭФ будут искать новые подходы к обеспечению технологического, а также экономического, финансового, промышленного и экологического суверенитета страны, к решению актуальных задач, которые стоят в национальной повестке. В частности, в рамках ключевых дискуссий МАЭФ будут подниматься вопросы снижения зависимости отечественной экономики от внешних ограничений и импорта, создания в стране современных конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечения макроэкономической стабильности в долгосрочной перспективе, а также развития и укрепления комплексного торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества с дружественными странами.

Отличительными особенностями МАЭФ являются конструктивная экспертно-аналитическая составляющая и сильная региональная составляющая. В преддверии центральных мероприятий МАЭФ, которые состоятся 7-8 июня в Москве, в период со 2 мая по 2 июня работу ведут 84 площадки МАЭФ в 51 регионе России. На региональных мероприятиях форума уже выступило более 800 специалистов и экспертов.

Общероссийский масштаб форума позволяет обеспечить максимально широкую дискуссию, аккумулировать по ее итогам разнообразные экспертные мнения, предложения и рекомендации по приоритетным вопросам социально-экономического развития страны.

7 июня в Большом зале Российской академии наук состоится открытие и пленарное заседание МАЭФ.

8 июня пройдут основные пленарные конференции форума на площадках ведущих вузов и научных центров страны - в Институте Европы РАН, Институте научной информации по общественным наукам РАН, Финансовом университете при правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московском авиационном институте, Московском политехническом университете, Российском университете дружбы народов, Всероссийском институте аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова и других.

Возрастное ограничение: 18+.