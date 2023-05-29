Сотрудники трех заводов ОМК смогут пройти профилактику профзаболеваний в лучших центрах РФ

Сотрудникам предоставят дополнительный отпуск и компенсируют все затраты, связанные с профилактикой

ТАСС, 29 мая. Заводы Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе, Благовещенске и Чусовом включили в федеральный пилотный проект, цель которого предупреждать профессиональные заболевания среди работников промышленный предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе ОМК.

"В рамках проекта сотрудники ОМК дополнительно к корпоративным мерам смогут бесплатно пройти профилактические оздоровительные процедуры в лучших реабилитационных центрах страны", - сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что пилотный проект по профилактике профзаболеваний реализуют с 2021 года, металлургические предприятия включили впервые весной 2023 года. Заводчан, у которых по результатам медицинского осмотра установят ранние признаки воздействия вредных или опасных производственных факторов, направят для профилактики в центры реабилитации Социального фонда России. После этого сотрудники пройдут дополнительное обследование, которое поможет оценить эффективность реабилитации. В этом году от предприятий ОМК в проекте примут участие 40 человек.

На время профилактики сотрудникам предоставят дополнительный отпуск, сверх ежегодного оплачиваемого. Также компенсируют все затраты, связанные с профилактическими процедурами. Профилактику и лечение работники ОМК будут проходить центрах реабилитации во Владимирской, Волгоградской и Тюменской областях. Проект финансирует Фонд социального и пенсионного страхования, добавили на предприятии.

"Участие в пилотном проекте по профилактике профессиональных заболеваний - инициатива руководства ОМК. Несмотря на то, что случаи профзаболеваний на наших заводах единичны, мы считаем, что лучше предупреждать появление болезни, чем потом долго лечить сотрудника. По коллективному договору на наших предприятиях ежегодно проводим предварительные и периодические медосмотры, обеспечиваем сотрудников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, а также предоставляем работникам некоторых специальностей спецпитание и витамины. Участвуя в федеральном проекте, мы расширяем возможности для оздоровления наших сотрудников", - рассказала начальник управления по социальному развитию ОМК Елена Скалкина.

О компании

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - российский производитель металлургической продукции и комплексных решений для экономики. В состав компании входят шесть предприятий металлургической и машиностроительной отраслей: выксунский завод ОМК (Нижегородская область), альметьевский завод ОМК (Республика Татарстан), завод "ОМК Трубодеталь" (Челябинская область), благовещенский завод ОМК (Республика Башкортостан), чусовской завод ОМК (Пермский край), завод "ОМК Энергомаш" (Белгородская область) и вагоноремонтная сеть "ОМК Стальной путь".