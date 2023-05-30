МТС Банк реализовал денежные переводы в Таджикистан

Сервис денежных переводов реализовали для физических лиц на карты и счета ЗАО Банк "Арванд"

ТАСС, 30 мая. МТС Банк реализует сервис денежных переводов в Таджикистан для физических лиц на карты и счета ЗАО Банк "Арванд".

"Стремительный рост объемов переводов и платежей между Россией и Таджикистаном побуждает нас к созданию новых цифровых решений в интересах наших клиентов, - прокомментировал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин. - Реализация сервиса денежных переводов в Таджикистан через Банк "Арванд" для нас является еще одним шагом к обеспечению максимально технологичного и доступного пула готовых платежных решений в Таджикистане, востребованность которых будет бесспорна на фоне увеличивающихся туристических потоков в страны СНГ и повышения деловой активности между двумя странами".

"Банк "Арванд" на постоянной основе стремится упростить доступ населения к качественным и востребованным финансовым услугам, особенно когда дело касается цифровых решений. Мы заинтересованы в реализации платежных инициатив МТС Банка, ориентированных как на наших соотечественников, приезжающих на работу в Россию, так и на россиян, путешествующих в страны СНГ, - прокомментировала председатель ЗАО Банк "Арванд" Шоира Содикова. - Опыт успешных интеграций МТС Банка с кредитными организациями Таджикистана дает нам уверенность в востребованности реализованного сервиса".