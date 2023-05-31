Почта Банк предложил вклад со ставкой до 8% годовых независимо от срока размещения

Такая ставка действует для любого срока вклада - от 3 до 18 месяцев

ТАСС, 31 мая. Доходность по вкладу "Горячий сезон" Почта Банка с 30 мая увеличена до 8% годовых (от 10 тыс. до 1 млрд рублей). При этом такая ставка действует для любого срока вклада - от 3 до 18 месяцев, чтобы каждый клиент смог выбрать наиболее удобный период размещения средств исходя из своих планов.

"На фоне стабилизации ключевой ставки сегодня на рынке сложилось благоприятное время для открытия вкладов: ставки находятся на пиковом уровне за последние полгода. Поэтому при наличии накоплений мы рекомендуем не откладывать их размещение в ожидании дальнейшего роста ставок, поскольку в этом случае потери от инфляции могут оказаться выше. А теперь в нашем банке ставка по вкладу не зависит от срока - неважно, какой срок вклада вы предпочтете, она будет 8% годовых. Благодаря этому каждый может выбрать оптимальный срок размещения свободных средств исходя из своих планов и жизненной ситуации", - отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно в приложении Почта Банк Онлайн и во всех точках обслуживания банка. После открытия в отделении средства на депозитный счет можно перевести онлайн.

Ранее Почта Банк также запустил социальный вклад "Добро пожаловать" для граждан с невысоким доходом - на сумму от 10 до 200 тыс. рублей на короткий срок (до 6 месяцев) под 9% годовых. Вклад доступен без ограничений по возрасту и только для новых клиентов, у которых не было сберегательного счета в банке до 21 апреля 2023 года.

Подробнее ознакомиться с условиями вкладов в Почта Банке можно на сайте.

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