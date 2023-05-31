Совкомбанк запустил пилотный проект по выпуску закладных по кредитам на новостройки

Банк начал выпуск электронных закладных по ипотечным кредитам на новостройки до ввода дома в эксплуатацию

ТАСС, 31 мая. В мае Совкомбанк при поддержке ДОМ.РФ запустил пилотный проект по выпуску электронных закладных по кредитам на новостройки, еще не введенные в эксплуатацию. Первая часть пилотных выпусков уже зарегистрирована в Росреестре.

"Мы видим большой потенциал в развитии выпуска электронных закладных на первичном рынке жилья, что стало возможным благодаря усилиям команд ДОМ.РФ и Росреестра. Это не только позволяет клиентам исполнять обязательства по кредитному договору в части выпуска закладной, не дожидаясь оформления права собственности на недвижимость, но и сокращает срок проведения секьюритизации ипотечных кредитов для банков, ведь закладная выпускается сразу после подписания кредитного договора", – прокомментировала Ольга Коваленко, руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка.

Банк также планирует подключить возможность дистанционного оформления электронной закладной с помощью сервиса "Госключ", что позволит ускорить процесс оформления ипотечного кредита.

"Российский рынок электронных закладных продолжает активно развиваться. Мы ожидаем, что по итогам года его объем в стране вырастет вдвое. Только с начала 2023 года оформлено уже более 130 тыс. таких документов. При поддержке ДОМ.РФ у участников рынка появляются новые возможности, в том числе по оформлению электронных закладных по кредитам на покупку жилья на стадии строительства. Это важная составляющая для масштабирования инструмента – на квартиры в новостройках в 2022 году пришлось порядка 30% от общей выдачи ипотеки в стране. Кроме того, в прошлом году на законодательном уровне упрощен процесс внесения изменений в закладные после завершения строительства предмета залога. Также созданы необходимые предпосылки для активной секьюритизации закладных с залогом прав по договорам долевого участия", – отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Новый функционал позволит банкам нарастить объем электронных закладных. При этом кредитные организации после оформления прав собственности заемщика на построенное жилье смогут дистанционно внести изменения в закладные без участия заемщика.

Секьюритизация закладных, оформленных на этапе строительства предмета ипотеки, создает условия для привлечения банками дополнительного капитала на выдачу новых ипотечных кредитов, не дожидаясь завершения строительства многоквартирных домов.

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