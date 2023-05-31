ОМК получила награду РСПП за вклад в устойчивое развитие территорий

В 2022 году при поддержке ОМК в рамках программы волонтерского экодвижения в регионах реализовано 55 экологических инициатив почти на 9 млн рублей

ТАСС, 31 мая. Объединенная металлургическая компания (ОМК) получила награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) за вклад в устойчивое развитие территорий. ОМК победила на Всероссийском конкурсе "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2022", где представила программу волонтерского экологического движения в регионах, сообщили в пресс-службе компании. В 2022 году при поддержке ОМК реализовали 55 экологических инициатив почти на 9 млн рублей.

"Экодвижение ОМК, которое запустили в 2022 году - часть системной работы компании, задачи которой снизить влияние производств на экологию, научить сотрудников и жителей регионов в повседневной жизни рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу для будущих поколений", - сказано в сообщении.

"Волонтеры ОМК в разных городах собрали, отсортировали и отправили на переработку более 50 тонн мусора, высадили более 1 тыс. деревьев, участвовали в зарыблении прудов, сохраняли биоразнообразие. ОМК профинансировала экологические инициативы в Нижегородской, Челябинской, Белгородской, Владимирской, Саратовской, Свердловской областях, Пермском крае, в Татарстане, Башкортостане и Мордовии. А также поддержала музыкально-экологический фестиваль "Рок чистой воды" в Нижнем Новгороде", - добавили в пресс-службе.

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова отметила, что первый год работы волонтерского экологического движения показал - у сотрудников компании и жителей регионов есть запрос и желание участвовать в экологических инициативах, помогать внедрять современные подходы в своих городах. "Поэтому в этом году мы усилили образовательный блок для волонтеров, пригласив одних из лучших российских экспертов в сфере экологии. Основной фокус сделали на повторное использование вещей, переработку отходов, сохранение биоразнообразия и экопросвещение. Авторов лучших экопроектов отправим на экологический слет в Челябинске", - сказала она.

"Благодарим Российский союз промышленников и предпринимателей, который вновь отметил наш вклад в развитие регионов", - добавила Миронова.