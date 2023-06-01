Корпорация "Пумори" подвела итоги участия в выставке "Металлообработка‑2023"

Международная экспозиция прошла в "Экспоцентре" на Красной Пресне

ТАСС, 1 июня. Корпорация "Пумори" подвела итоги участия в Международной специализированной выставке "Металлообработка 2023", которая проходила в Москве 22–26 мая в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

Центральное место в экспозиции корпорации (стенд "Пумори" площадью 408 кв.м располагался в павильоне №2) занимали собственные разработки инструмента и роботизированных систем, рассказали в пресс-службе корпорации.

"В этом году выставку отличали заметное увеличение количества единиц показанного участниками оборудования и появление множества новых брендов. Удачное расположение стенда, тщательно проработанная планировка, светлое и комфортное пространство, продуманные рекламные моменты позволили привлечь большое количество посетителей, причем, как и в прошлом году, возросла доля именно целевой аудитории", - сказано в сообщении пресс-службы.

"На выставке была показана собственная продукция, прежде всего вспомогательный инструмент PUMORI, а также разработки Pumori Robotics - экспонировалась новая конфигурация автоматизации слесарных работ. Из оборудования партнеров были показаны компактный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр серии 540V (Индия), токарный обрабатывающий центр Headman Т65‑750 (КНР) с сервогидравлической револьверной головой на 12 инструментальных позиций, шлифовальный станок DNR TGH‑B‑450 (Турция), обеспечивающий высокоточное плоское, продольное и вырезное шлифование", - уточнили в пресс-службе.

"Предварительные итоги участия позволяют говорить о росте всех показателей эффективности работы корпорации на выставке. Далее предстоит обстоятельный анализ и работа по полученным контактам и достигнутым договоренностям", - сказано в сообщении.

О корпорации и выставке

Корпорация "Пумори" работает на рынке металлообработки с 1990 года. Представлена предприятиями и филиалами в основных промышленных регионах России. Предприятия корпорации производят станки с ЧПУ, сложный вспомогательный инструмент, лопатки для паровых и газовых турбин. Партнер ряда известных мировых компаний-производителей.

Международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" ведет свою историю с 1984 года. Считается крупнейшим в России и СНГ проектом в области станкостроения. Проводится при поддержке Минпромторга РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Возрастная категория: 18+.