МТС узнала, кем современные школьники хотят стать и что думают об этом их родители

Наиболее престижными российские школьники считают профессии в области медиабизнеса, блогинга и кинопроизводства

ТАСС, 31 мая. Компания с помощью образовательной онлайн-платформы для развития детского творчества МТС "Поколение М" и сервиса МТС Исследования выяснила, что школьники наиболее престижными считают профессии в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства (35%). На втором месте (28%) находятся специальности в сфере медицины и биотехнологий. На третьем месте - информационные технологии (20%). Наименее перспективными дети считают индустрии моды и красоты (8%) и право (4%).

Большинство родителей (29%) в качестве желаемых для своего ребенка профессий отметили IT-сферу, 23% родителей хотели бы видеть своих детей медиками, 16% - специалистами на производстве и в промышленности, 8% - считают перспективой для своих детей туристическую отрасль.

Несмотря на различия в подходах, родители и дети признают важность цифровых технологий. Об этом сообщила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

На вопрос, что повлияло на выбор профессии, дети и родители сошлись на мнении, что определяющим фактором является интерес и личностные качества человека. Однако 36% родителей уверены, что нужно ориентироваться и на внешние факторы. Главный аргумент - перспектива стабильного высокого дохода.

Важнейшим аргументом при выборе будущей деятельности 25% детской опрошенной аудитории обозначали высокий уровень заработной платы, 12% отметили важность наличия больших перспектив на рынке труда и только 15% задумываются при выборе профессии о возможности помочь другим людям.

Также исследователи выяснили отношение родителей к выбору детьми профессии, если он не совпадает с их собственными суждениями. 84% родителей поддержат любой выбор своих детей и готовы помочь им в достижении цели.