На Made in Russia + ИННОПРОМ более 100 российских компаний презентовали свои технологии

На выставке представили цифровое производство, промышленные IT, транспортное машиностроение, авиастроение, нефтегазовое оборудование, медицинская техника

ТАСС, 1 июня. В новых условиях российские производители открывают альтернативные рынки и формируют новые кооперационные цепочки. Помимо укрепления традиционных партнерских связей со странами СНГ, российские компании внимательно изучают возможности для сотрудничества в других регионах мира. Одним из наиболее перспективных партнеров многие эксперты называют Саудовскую Аравию. Так, в здании Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда 29 и 30 мая прошла первая многоотраслевая деловая миссия Made in Russia + ИННОПРОМ.

Благодаря объединенным усилиям Минпромторга РФ, Российского Экспортного Центра и главной промышленной платформы страны ИННОПРОМ в здании ТПП Эр-Рияда собрались руководители более 100 российских компаний, руководители органов власти обеих стран, а также более 250 саудовских бизнесменов, в том числе, из крупнейших компаний Королевства: AlBawani, Rochn, NEOM, а также представителей малого и среднего предпринимательства.

В главной пленарной сессии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, руководители органов власти и деловых союзов КСА.

"Сегодня мы видим с обеих сторон растущий интерес в установлении контактов и развитии взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях. Ключевую задачу нашей многоотраслевой миссии видим в укреплении взаимного доверия и формировании необходимых предпосылок для дальнейшего расширения экономического партнерства между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия: от наращивания торгового оборота до инвестиций в производство и технологического сотрудничества в создании новых продуктов. Прекрасные возможности для этого заложены в национальной программе экономической трансформации Саудовской Аравии "Видение 2030" и Концепции технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года", - рассказал во время пленарной речи заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

"Весь мир - и Россия в том числе - потрясены размахом амбициозных планов Королевства Саудовская Аравия, и российские компании хотят быть частью ваших амбиций. Ни одна страна не ставит такие колоссально масштабные задачи, как изложенные в плане Его Королевского Высочества Vision 2030", - сказал программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

На выставке и в деловой программе были представлены ведущие секторы российской промышленности: цифровое производство, промышленные IT, транспортное машиностроение, авиастроение, нефтегазовое оборудование, медицинская техника.

На площадке B2B-зоны РЭЦ за два дня мероприятия российские компании провели более 250 таргетированных деловых встреч с 53 саудовскими контрагентами, среди которых профильные министерства, руководители деловых кругов Саудовской Аравии, IT-компании и дистрибьюторы торговых сетей, нефтегазовые концерны. Общий потенциал встреч составил более $20 млн.

Министерство инвестиций КСА организовало для участников ИННОПРОМ специальную программу Investment Journey, в рамках которой руководители профильных министерств и институтов развития Королевства подробно рассказали российской делегации о главных инвестиционных возможностях в стране, особых экономических зонах, самых перспективных секторах промышленности, инфраструктуры и технологий и дали подробный алгоритм действий для потенциальных инвесторов и по локализации бизнеса.

Руководители 15 российских компаний получили редкую возможность напрямую представить свои разработки Манар Аль Мониф, директору по инвестициям города будущего NEOM, и имеют шансы получить многомиллионные контракты с градостроительным проектом The Line. Среди презентованных продуктов и услуг, которые вызвали интерес представителей NEOM - передовые инфраструктурные и световые решения, солнечные энергетические панели, интеллектуальная система распознавания лиц, беспилотные системы, образовательный и промышленный софт.

The Line - строящийся город в рамках проекта NEOM на северо-западе Саудовской Аравии. Основой города является мегаздание 170 км в длину, 200 м в ширину и 500 м в высоту. Строительство "Линии" приведет к созданию 380 тыс. рабочих мест и увеличению ВВП страны на $48 млрд. Город должен стать самым экологичным в мире: в нём не будет автомобилей и выбросов углекислого газа. Общий объем инвестиций в NEOM оценивается в $500 млрд.

ИННОПРОМ является главной промышленной выставкой России, которая проходит в Екатеринбурге уже 14 лет. Оргкомитет выставки возглавляет Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства, Министр промышленности и торговли Российской Федерации. По приглашению руководства Узбекистана ИННОПРОМ уже третий год подряд также проводится в Ташкенте, а в сентябре 2023 года впервые пройдет в Казахстане, в городе Астана.