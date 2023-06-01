В Москве 2-6 июня пройдет IX Книжный фестиваль "Красная площадь"

В мероприятии участвует Республика Беларусь, а также в павильоне "Регионы России" будут представлены Луганская, Донецкая республики и Запорожская и Херсонская области

ТАСС, 1 июня. IX Книжный фестиваль "Красная площадь" откроют Председатель оргкомитета по проведению Книжного фестиваля "Красная площадь", советник президента России Владимир Толстой и Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

31 мая состоялась пресс-конференция IX Книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет в столице с 2 по 6 июня 2023 года. В ней приняли участие председатель оргкомитета по подготовке и проведению IX Книжного фестиваля "Красная площадь", советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель председателя оргкомитета фестиваля, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, а также кураторы разных площадок фестиваля. "Светлана Николаевна Крючкова, которая 2 июня будет читать на "Красной площади" стихи Анны Ахматовой, просила передать, чтобы никто не боялся погоды! Чтобы брали зонтики, плащи и приходили на Красную площадь, несмотря ни на что", - рассказала программный директор площадки "Главная сцена" Полина Васильева.

По словам Толстого, фестиваль пройдет в любую погоду и в любых обстоятельствах. "Это труд огромного количества людей, направленный только на одно: чтобы праздник книги, праздник литературы состоялся. Причем многие постоянные посетители ждут его как свой личный праздник. Программа и в этот раз яркая, ориентированная на читателей с разными пристрастиями", - сказал советник президента РФ по вопросам культуры.

"Мы получили заявки на участие от 400 издательств со всех уголков страны - как принято говорить, от Калининграда до Владивостока. Но в этот раз должны добавить: в фестивале участвует Республика Беларусь, а также в павильоне "Регионы России" будут представлены четыре новых региона Российской Федерации: Луганская, Донецкая республики, а также Запорожская и Херсонская области. Это первый опыт интеграции новоприсоединенных территорий в книжную сферу России. Мы с нетерпением ожидаем встречи с нашими коллегами. В этом году фестиваль на один день больше, чем обычно. Мы традиционно открываем его перед выходными и закрываем в понедельник. Но в этот раз день рождения Александра Сергеевича Пушкина (а именно его дню рождения и посвящён фестиваль) выпал на вторник. Поэтому фестиваль закроется во вторник - большим гала-концертом, который готовит Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко", - заявил Григорьев.

Кибовский отметил, что все те традиционные активности, которые так любят посетители "московских" площадок, предусмотрены. Гости фестиваля смогут оформить электронный читательский билет - универсальный документ, позволяющий пользоваться всеми библиотеками Москвы. Его оформили уже более 800 тыс. человек. "28 мая у нас была Библионочь, для нас это всегда своего рода "разгон" перед фестивалем "Красная площадь". Так вот она прошла с большим успехом, на всех площадках был аншлаг. И она подтвердила, что созданная нами система электронного читательского билета - прекрасный индикатор спроса. В силе остаётся и наш проект "Списанные книги". Напомню, что мы добились отмены старых инструкций, по которым списанные книги уничтожались. Теперь списанные книги люди могут забрать. У нас на портале "Списанные книги" зарегистрированы 145 тыс. пользователей. 6 июня 2023 года мы дадим старт очередному этапу проекта. Я рад, что ещё большое количество старых книг получат новую жизнь. Приглашаю вас на презентацию уникальной серии картин народного художника РФ Дмитрия Белюкина, посвященной дуэли Александра Сергеевича Пушкина и Дантеса. Это детальная реконструкция, изобразительная летопись трагических событий. Три года художник занимался подбором материала и созданием десяти картин. Приходите послушать комментарии художника и директора Музея А.С. Пушкина Евгения Богатырёва", - рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы.

"Хочу отметить тенденцию: многие авторы, писавшие для взрослой аудитории, сейчас выбирают своими адресатами детей и подростков. В этом году на "Детской площадке" будет выступать Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов с презентацией своей книги "Я - Москва. Как устроен город", а художник Никас Сафронов представит новую азбуку, которая называется "Zooазбука". В этом году мы собираем книги для библиотек Белгородской, Курской и Брянской областей. На наших площадках будут стоять шесть боксов, предназначенных для сбора детских книг", - отметила Мария Веденяпина (куратор площадки "Детская и учебная литература", директор Российской государственной детской библиотеки).

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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