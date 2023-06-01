Ассоциация менеджеров продлила прием заявок на рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

Заявку можно отправить до 9 июня

ТАСС, 1 июня. Прием заявок на XXIV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" (16+) продлен до 9 июня 2023 года. По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД "Коммерсантъ", будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.

"Из года в год число желающих принять участие в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" не снижается. Повышенное внимание к участию в проекте не только со стороны представителей столичных компаний, но и большого числа региональных говорит о том, что Рейтинг представляет интерес для делового сообщества всей России. Реагируя на обращения компаний, бизнес-процессы которых не позволили подать заявку в изначально обозначенные сроки, оргкомитет Ассоциации менеджеров принял решение о продлении приема заявок. Тем самым дать возможность максимальному числу кандидатов присоединиться к проекту", - Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по нескольким специализированным критериям. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Официальный классификатор рейтинга 2023 года включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга было представлено новое функциональное направление - "Директор по цифровой трансформации".

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