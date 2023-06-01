Представители Всероссийской недели охраны труда приняли участие в выставке KIOSH 2023

За 4 дня работы стенд ВНОТ посетили более 500 участников международной выставки

ТАСС, 1 июня. Представители дирекции Всероссийской недели охраны труда (6+) приняли участие в деловой программе и выставочной экспозиции 11-й Казахстанской международной конференции и выставки по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2023, состоявшейся в Астане.

Участие в мероприятии показало, что Всероссийская неделя охраны труда пользуется популярностью среди специалистов отрасли на международном уровне. За 4 дня работы стенд ВНОТ посетили более 500 участников KIOSH 2023. Дирекцией ВНОТ-2023 проведены успешные переговоры о возможности участия во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

В деловой программе KIOSH представители ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России выступили на сессиях по вопросам гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, и цифровых решений в сфере охраны труда.

Генеральный директор ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда РФ Дмитрий Платыгин отметил: "Тема цифровизации, которую мы обсуждали здесь, в Астане, в рамках одной из сессий, станет ключевой темой ВНОТ-2023. За цифровизацией будущее, и сфера охраны труда не станет исключением. Цифровые решения становятся все более доступными, а их применение серьезно повышает эффективность управления охраной труда".

VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2023) пройдет 26-29 сентября 2023 года на ФТ "Сириус", Сочи.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

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