В свердловском селе Кунарское открылась новая спортивная площадка

Объект стоимостью 2,3 млн рублей построен на средства областного и местного бюджетов, а также частные инвестиции

ТАСС, 1 июня. Новая спортивная площадка открылась в селе Кунарское под городом Богдановичем Свердловской области, стоимость объекта составила 2,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона в четверг.

"Новый спортивный объект в Кунарском построен в рамках государственной программы Свердловской области "Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года". На эти цели было выделено из разных источников 2,3 млн рублей. Это средства областного и местного бюджетов, а также частные инвестиции", - говорится в сообщении.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина, принявшая участие в открытии площадки, отметила, что в населенном пункте уже много объектов, которыми можно гордиться. "В их числе - недавно отремонтированный Дом культуры, обновленная территория вокруг этого ДК. Сегодня открываем новую спортивную площадку. На ней смогут заниматься спортом все жители села", - цитирует пресс-служба Бабушкину.

Обращаясь к жителям Кунарского, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков подчеркнул важность строительства таких современных спортивных объектов для развития инфраструктуры сельских территорий.

В 2021 году по инициативе Бабушкиной у жителей Богдановича зародилась новая традиция - каждое лето лучшие выпускники школ города высаживают "Аллею медалистов". В 2023 году такая аллея появилась на улице Кунавина в Богдановиче.

Совместно с выпускниками школ Бабушкина, Шмыков и глава городского округа Богданович Олег Нейфельд приняли участие в высадке деревьев. В целом на "Аллее медалистов" появилось 23 саженца. В расположенном поблизости Парке культуры и отдыха состоялась демонстрация недавно приобретенного специального экскаватора-погрузчика с пересадчиком деревьев. Новая техника позволяет быстро выкопать дерево, переместить его и посадить на новое место, не повреждая корневую систему.

"Кроме того, в рамках рабочей поездки по городскому округу Богданович Людмила Бабушкина осмотрела стройплощадку, где возводится путепровод над железнодорожными путями на улице Кунавина, посетила спортивный комплекс "Колорит" и ряд других значимых для города объектов", - отметили в пресс-службе.