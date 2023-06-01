В Санкт-Петербурге "Газпром-Медиа Холдинг" организует мероприятия по случаю Дня России

На территории у "Газпром Арены" 12 июня пройдет масштабный концерт

ТАСС, 1 июня. На территории у "Газпром Арены" жителей и гостей Санкт-Петербурга на протяжении всего дня 12 июня с 12:00 до 22:00 ждет масштабный концерт и развлекательная программа. Мероприятия будут организованы при поддержке ПАО "Газпром".

Впервые в истории страны резидент "Insight People", блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с парашютом в цветах российского флага с "Лахта Центра" - нового символа Санкт-Петербурга и самого высокого небоскреба в России и Европе.

Знаковым событием станет и вертикальный забег по лестнице "Лахта Центра": 89 спортсменов, представляющих разные регионы России, пробегут по ступеням дистанцию в 80 этажей.

Территория "Газпром Арены" превратится в полномасштабный фестиваль, состоящий из множества тематических зон.

На главной сцене свои хиты исполнят кумиры молодежи, блогеры и артисты: Ольга Краснова, DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, OWEEK, Градусы, Radio Tapok.

Гости праздничного события смогут посетить одну из самых креативных площадок - Yappy парк, который является проектом российского приложения вертикальных видео Yappy, а центром притяжения молодежи станет знаменитый Yappy Truck. Все желающие смогут зарегистрироваться в Yappy, снять творческие ролики в фотозонах и получить памятные подарки. Для гостей будут подготовлены танцевальные и спортивные активности: выступят приглашенные артисты из шоу "Танцы" на ТНТ и состоится баскетбольный турнир.

В рамках мультиспортивного фестиваля "Наше Дело", приуроченного ко Дню России, пройдет Кубок Мира WRPF по пауэрлифтингу с участием спортсмена и резидента "Insight People" Кирилла Сарычева и спортсменов из 20 стран. Популярная бойцовская лига "Наше Дело" представит титульные бои в формате ММА - реванш в первом женском дивизионе и титул в категории 57 кг, а также настольный теннис с Максимом Шмыревым, эстафета силачей с Виктором Блудом, мировые рекорды в силовом экстриме с Михаилом Кокляевым и мужской и женский армрестлинг с Денисом Цыпленковым и Ириной Гладкой.

Отдельного внимания заслуживает зона, посвященная шоу "Вызов" на ТНТ, где в течение всего дня будет проводиться кастинг-шоу молодых ученых для участия во втором сезоне. Это откроет ребятам новые возможности для развития: они смогут стать новыми лидерами мнений и повести за собой миллионы людей, транслируя важность образования и научно-популярной информации.

Гости также смогут принять участие в фестивале еды "Гастрономическая карта России" и получат уникальный шанс познакомиться с блюдами из разных уголков нашей страны - Карелии, Якутии, Дагестана, Бурятии и других регионов. В рамках ярмарки будут собраны 20 лучших концепций, среди которых также будет блинная, пироговая, пышечная, кондитерская, чайная и многие другие.

В течение всего дня пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию на главной странице RUTUBE, а аудитория телеканала "МАТЧ ТВ" будет следить за праздником в прямых включениях корреспондентов канала с места событий.

Парковочные места на территории "Газпром Арены" ограничены, организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Ближайшая станция метро: Зенит. Вход на концерт свободный. Подробная информация о событии размещена на сайте: день-россии.рф

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