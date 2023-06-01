Два решения экосистемы МТС стали победителями премии CIPR Digital-2023

Вручение состоялось 31 мая в Нижнем Новгороде, в рамках ежегодной конференции ЦИПР

ТАСС, 1 июня. ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, представила проекты на премии CIPR Digital-2023. Сервис Webinar был признан "Лучшей цифровой платформой", продукт МТС LocationPro выиграл номинацию "Цифровое решение для сельского хозяйства".

Отмечается, что платформа Webinar, входящая в экосистему МТС, была признана "Лучшей цифровой платформой". Решение помогает бизнесу выстраивать внутренние и внешние коммуникации в онлайне, организовывать совместную работу, обучать сотрудников, клиентов и партнеров.

Продукт по высокоточному геопозиционированию LocationPro МТС был признан лучшим цифровым решением для сельского хозяйства. "В основе сервиса лежит технология GNSS RTK, которая корректирует и уточняет координаты, получаемые с глобальной навигационной спутниковой системы при помощи сети референсных станций", - уточняет пресс-служба МТС.

"Мы рады тому, что наши технологии действительно помогают поддерживать отечественную отрасль сельского хозяйства и делать ее независимой от зарубежных игроков. Уверен, что использование сервиса существенно изменит подходы, применяемые в российском АПК, и даст свои плоды уже по итогам текущей посевной кампании", - отметил руководитель центра продуктов "Транспорт и Геонавигация" МТС Алексей Роговцев.