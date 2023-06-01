Акция телеканала "МИР", посвященная русскому языку, пройдет на ВДНХ

Проверить свои знания можно будет в играх и викторинах

ТАСС, 1 июня. В преддверии Дня русского языка телерадиокомпания "Мир" устроит праздник (6+) для всех посетителей ВДНХ.

"3 июня на площадке перед Музеем славянской письменности "Слово" с 12:00 до 21:00 пройдет акция "МИР" с любовью к русскому языку". Проверить свои знания по русскому языку можно будет в играх и викторинах", - рассказали в пресс-службе телерадиокомпании.

В середине дня ведущая телеканала "МИР 24" Гузель Камаева даст мастер-классы по искусству речи. В 15:00 ведущая расскажет о "Силе слова", в 15:40 покажет "Энергию речи" и в 16:20 проведет мастер-класс "Говори красиво" для всех желающих.

Напомним, 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Это решение лидеры стран Содружества приняли в декабре 2020 года.​​​​​