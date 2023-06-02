Москонцерт провел мероприятие, посвященное Дню защиты детей

Партнером мероприятия стал Департамент Культуры МО РФ и постоянные партнеры Культбригады Москонцерта

ТАСС, 2 июня. В этом году главное свое мероприятие, посвященное Дню защиты детей, Москонцерт адресовал семьям военнослужащих, выполняющих долг в рамках СВО.

Мероприятие прошло в ДК им. Горбунова - на одной из основных площадок ГБУК города Москвы "Москонцерт". Праздник шел с самого утра и до вечера. В мероприятии принял участие практически каждый коллектив Москонцерта. В учреждении выразили благодарность народной артистке Ларисе Долиной, которая пришла поддержать семьи военнослужащих, несмотря на еще три концерта в собственном графике. Партнером мероприятия стал Департамент Культуры МО РФ и постоянные партнеры Культбригады Москонцерта.

Дети пели с артистами, танцевали, рисовали, писали письма солдатам. Это мероприятие стало первым из большой серии проектов ГБУК "Москонцерт" в поддержку семей военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках СВО.

Возрастное ограничение: 6+.