Состоялась церемония награждения Национальной премии детского патриотического творчества

Экспертный совет оценивал творческую деятельность детей по 13 номинациям

ТАСС, 2 июня. В концертном зале Vegas City Hall 1 июня состоялась VI торжественная церемония награждения Национальной премии детского патриотического творчества. В премии ежегодно принимают участие более 15 тыс. номинантов. Экспертный совет оценивал творческую деятельность детей за год по 13 номинациям.

Финалистов премии поздравил Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев. Церемония награждения прошла в формате масштабного шоу, представившего различные виды детского творчества. Только в концертной программе участвовало более 500 детей, а в награждении - более 150 коллективов.

"Каждый год премия дает возможность проявить свои таланты детям со всей страны, принять участие в сказочном ярком действе, представлять культуру своего народа, региона и всей страны в целом", - делится автор идеи и генеральный продюсер премии Михаил Соколов.

"Премия ежегодно открывает новые таланты, инициирует творческие проекты, которые несут важнейшие ценности и помогает ребятам, которые выбрали искусство своей будущей профессией", - отметил генеральный директор Парламентского клуба "Российский парламентарий" при Государственной Думе РФ И.В. Кирпичев.

"Творческое развитие побуждает к креативному подходу во всех сферах. И, на мой взгляд, особенно важно то, что премия не только находит и отмечает талантливых ребят, но и мотивирует к созиданию. Это тот путь, который формирует личность и ведет к успеху", - подчеркнул генеральный партнер премии, меценат Святослав Капустин.

В рамках номинации "Изобразительное искусство" совместно с ЗХК "Невская палитра" проводился Всероссийский художественный конкурс "Арт-батл городов", в котором дети рисовали пейзажи родного города. Работы его финалистов вошли в пластилиновый мультфильм, созданный с участием детей. Музыку для мультфильма написал композитор Григорий Гладков. Мультфильм стал частью сценария церемонии. Уникальным по своему формату и масштабу стал проект "Палитра мастерства" для педагогов, а его итогом - третий выпуск одноименного каталога "Топ-100 методических разработок педагогов художественного творчества". "Особенно ценно для нас то, что некоторые педагоги прошли с нами и с премией путь от победы в конкурсе для детей "Арт-батл городов", которая вселила в них уверенность в правильности выбранного пути, до участия в каталоге уже в качестве педагога", - отметил член совета директоров ЗХК "Невская палитра" Ефим Загородников.

Главной темой в номинации "Мода" этого года стала современная одежда с элементами национальных костюмов, а итогом - показ коллекции, созданной детьми. Совместно с компанией "Элфорт" впервые проводился конкурс для педагогов в этом направлении, итогом которого стал выпуск мультимедийного каталога методических разработок "Уроки технологии для детей". "Мы считаем крайне важным сохранять традиции подхода педагогов, благодаря которым в рамках школы и дополнительного образования в детях впервые формируется интерес к шитью, и даже делаются первые шаги в профессии", - подчеркнул генеральный директор компании Виталий Кадун. Победителям номинации "Мода" и конкурса среди педагогов были вручены призы - швейная техника "Чайка".

Премия награждала и семейные команды, которые принимали участие во всероссийском конкурсе по моделизму "Собери звезду". Участники создавали диорамы любимых мест родного края. "Создание диорам требует немало терпения, а для начинающих - тем более. Однако это увлекательное занятие объединяет семьи через созидание, прекрасное совместное семейное дело и, надеюсь, подарило любовь к моделизму", - поделился генеральный директор компании "Звезда" Евгений Панов.

Всем финалистам вручены дипломы, лауреатам - памятные награды и призы от партнеров премии.