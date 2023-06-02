На выставке "Евразия - наш дом" представят кооперационные проекты стран СНГ и ЕАЭС

Свое участие в мероприятии уже подтвердили свыше 200 компаний

ТАСС, 2 июня. В рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 7-9 июня в Сочи на территории Парка науки и искусства "Сириус" состоится выставка "Евразия - наш дом" (6+), которая приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Выставка пройдет при поддержке Минпромторга России. Оператор мероприятий председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году - Фонд Росконгресс.

В своем обращении к главам государств ЕАЭС Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил ключевые приоритеты российского председательства и отметил необходимость дальнейшей интеграции по всем стратегическим направлениям, включая кооперацию в промышленной сфере.

"Стратегическим приоритетом является достижение технологического суверенитета стран Союза, в том числе через расширение производственной кооперации. Выставка "Евразия - наш дом" - прекрасная возможность продемонстрировать существующий уровень взаимной интеграции и глубину экономических связей на евразийском пространстве", - отметил вице-премьер Денис Мантуров.

Выставка "Евразия - наш дом" посвящена достижениям в развитии кооперации и экономических связей на евразийском пространстве. Главная цель мероприятия - продемонстрировать интеграционные и кооперационные проекты стран СНГ и ЕАЭС.

Экспозиция будет работать в формате отраслевых кластеров, разделенных по основным тематическим направлениям: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.

Участниками и экспонентами выставки, помимо российских организаций и компаний, станут делегации государств-членов СНГ и ЕАЭС, государств-наблюдателей при ЕАЭС, а также других стран, являющихся значимыми торгово-экономическими партнерами России. Свое участие в мероприятии уже подтвердили свыше 200 компаний, около половины из них - представители стран-партнеров России.

Общая площадь выставки составит более 7 тыс. кв. м., из них более 2 тыс. кв. м. - уличная экспозиция, где будут представлены образцы сельскохозяйственной, железнодорожной, автомобильной техники, производимой совместно с зарубежными партнерами.