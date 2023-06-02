Дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей

Юбилейные мероприятия продолжились концертом и салютом, посвященным Дню защиты детей

ТАСС, 2 июня. Дом-лицей для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот имени Хазрета Меджидовича Совмена в Красноярске провел праздник в честь двадцатилетия лицея. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Красноярска.

"В доме-лицее имени нашего земляка Хазрета Меджидовича Совмена реализована большая детская мечта о счастье. Два десятилетия здесь растут и учатся те, кем Красноярск может гордиться - добрые, скромные, трудолюбивые и целеустремленные ребята", - отметил мэр Красноярска Владислав Логинов, обращаясь к собравшимся на мероприятии, его слова приводятся в сообщении.

Учреждение было открыто в 2003 году на набережной реки Кача, за двадцатилетнюю историю в лицее выросло свыше 150 воспитанников. Директор дома-лицея Анастасия Сизых рассказала, что учреждение многого достигло за период своего существования, ее слова цитирует пресс-служба.

"В 2021 году во Всероссийском смотре-конкурсе мы стали победителями в номинации "Лучшее социальное учреждение". Наши воспитанники занимают почетные места на олимпиадах и конкурсах, получают путевки в крупнейшие российские и международные центры. Ребята поступают в вузы, становятся профессионалами: врачами, золотодобытчиками, инженерами, педагогами", - сообщила она.

Также в пресс-службе добавили, что в лицее открыли музей, посвященный почетному гражданину Красноярска и Красноярского края, меценату Совмену, в нем собраны его личные вещи, исторические документы, награды и книги.

На праздничном мероприятии, присутствовали почетные гости - коллеги и друзья Совмена, в том числе делегация артистов и почетных деятелей из Адыгеи, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, врио губернатора края Михаил Котюков. ​Юбилейные мероприятия продолжились концертом и салютом, посвященным Дню защиты детей. Фейерверк стал еще одним подарком от земляка и мецената Хазрета Совмена.