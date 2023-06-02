В Талице студентам вручили свидетельства о назначении стипендии свердловского губернатора

Победителями в регионе признаны 44 студента, из них 20 обучаются в Талицком лесотехническом колледже им. Н.И. Кузнецова

ТАСС, 2 июня. Свидетельства о назначении стипендии губернатора Свердловской области вручены 20 студентам Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова. В церемонии приняла участие председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, сообщили в пресс-службе областного парламента в пятницу.

"Как сообщил директор этого учебного заведения [Талицкого лесотехнического колледжа] Сергей Ляшок, губернаторским стипендиатам нынешнего года пришлось выдержать жесткую конкуренцию. Из 129 учреждений среднего профессионального образования, расположенных в нашем регионе, заявки подали 2800 человек. Победителями признаны только 44 студента, причем 20 из них обучаются в Талицком лесотехническом колледже", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, это говорит о высочайшем профессионализме педагогического коллектива, работающего в колледже. "Поздравляю с получением губернаторских стипендий. Сегодня мы чествуем лучших из лучших. Завоевывая губернаторские стипендии, студенты своими знаниями и успехами отдают дань уважения педагогам", - цитирует пресс-служба Бабушкину.

Председатель заксобрания рассказала студентам о федеральном проекте "Профессионалитет", реализации которого придают большое значение президент России Владимир Путин и Министерство просвещения РФ. В рамках этого проекта, направленного на подготовку специалистов среднего звена, по всей стране создаются образовательно-производственные кластеры.