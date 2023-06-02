Журналисты российских СМИ выйдут на беговой трек в рамках недели легкой атлетики

"Забег журналистов" состоится 5 июня

ТАСС, 2 июня. Сотрудники ведущих российских изданий станут частью большого спортивного праздника - Недели легкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики в рамках празднования 100-летия Московского спорта. На Никольской улице 5 июня состоится "Забег журналистов", посредством которого участники выразят поддержку российским атлетам и попробуют себя в роли профессионалов на беговом треке.

В спринте на 60 м на Никольской примут участие: Дмитрий Губерниев, телеведущий, журналист и комментатор телеканала "Матч ТВ", Диана Терешкова, радиоведущая "Хит FM", Алексей Ханин, редактор "РИА Новости Спорт", Карина Канчурина, главный выпускающий редактор "ТАСС".

"Настало время перестать прятаться за экранами и клавиатурами, обсуждая успехи спортсменов, а выйти и доказать, что мы, журналисты, не только словом, но и делом поддерживаем российский спорт и продвигаем физическую культуру! Что касается меня, в последнее время я усиленно тренируюсь, чтобы улучшить результат прошлогоднего забега, когда к финишу я пришел первым с конца!" - поделился планами Дмитрий Губерниев.

Вечером 5 июня Никольская улица станет центром настоящего "бегового праздника" - зрителей ждут забеги на 60 м и на 60 м с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звезд легкой атлетики и других видов спорта.

Неделя легкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА "Королева российского спорта". На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, которые позволят им попасть на Финал серии. Он пройдет с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Вход для зрителей будет свободным. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Возрастное ограничение: 18+.