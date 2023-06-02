Туристический потенциал ОМК оценили на международном уровне

Объединенная металлургическая компания получила две награды Международного конкурса туристских видеопроектов "Диво Мира"

ТАСС, 2 июня. Объединенная металлургическая компания (ОМК) получила две награды Международного конкурса туристских видеопроектов "Диво Мира". Видеоролики о промышленном туризме на выксунский завод ОМК и о детской программе отдыха и оздоровления на базе отдыха "Металлург" завоевали третьи места в номинациях "Промышленный туризм" и "Детский и молодежный туризм". На конкурс поступило свыше 400 работ из более чем 12 стран, сообщили в пятницу в пресс-центре ОМК.

"Эксперты - известные российские и зарубежные специалисты в сфере киноиндустрии, видеомаркетинга, брендинга и туризма - оценивали умение конкурсантов раскрыть красоту и уникальность конкретного туристического места. ОМК представила на конкурс ролик об одном из маршрутов на выксунский завод компании - "Искусство быть металлургом". Он рассказывает о первом в России индустриальном стрит-арт парке, который находится на территории действующего предприятия, и знакомит с наследием великого инженера Владимира Шухова. В прошлом году этот видеоролик стал лауреатом конкурса "Диво Евразии", - сказано в сообщении.

Вторую награду ОМК получила за видео, посвященное тематической программе "Бабушкины сказки", которая ежегодно проходит на базе отдыха "Металлург" для детей металлургов. "Отдых и оздоровление сотрудников является одним из приоритетных направлений социальной политики ОМК. Эта программа уникальна и включает творческие мастерские, концерты, квесты, спортивные и интеллектуальные игры, в которых дети участвуют вместе со своими бабушками и дедушками. Тематический отдых для детей проводят с 2017 года, за это время на базе отдыха побывали более 680 детей", - отмечается в пресс-релизе.

"Развивать промышленный туризм в ОМК начали в 2018 году. Только за прошлый год выксунский завод ОМК посетили более 2 тыс. человек, и это с учетом того, что мы только в апреле начали проводить экскурсии после перерыва из-за пандемии", - рассказала менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.