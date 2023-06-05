ММК создаст коксовую батарею, которая обеспечит безотходное производство

Проект стоит около 75 млрд рублей

ТАСС, 5 июня. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО "ММК", Челябинская область) реализует свой крупнейший инвестиционный проект стоимостью около 75 млрд рублей - создание комплекса коксовой батареи № 12. Запуск этого объекта позволит сократить объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также позволит перейти на технологию безотходного производства, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников провел рабочее совещание на строительной площадке комплекса коксовой батареи № 12. Масштабное строительство этого комплекса выходит далеко за рамки исключительно производственных задач. В настоящее время это крупнейший инвестиционный проект комбината, который имеет важное экологическое значение. <…> Планируется, что модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что технология сухого тушения кокса даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. "Строительная площадка комплекса коксовой батареи № 12 занимает колоссальную территорию. Это ключевой экономический объект, который способен вывести производство кокса на комбинате на качественно и количественно новый уровень. Кроме того, новая коксовая батарея - это еще и воплощение особой природосберегающей концепции ММК", - отметили в пресс-службе.

По данным предприятия, в настоящее время в блоке № 3 коксовой батареи № 12 приступили к сушке и разогреву огнеупорной кладки. Продолжается монтаж оборудования. Планируется, что эти работы будут завершены уже к концу июня.

Кроме того, полностью выполнена огнеупорная кладка в блоке № 4, начат монтаж оборудования. На установке сухого тушения кокса полностью выполнена огнеупорная кладка, и начат монтаж оборудования котла-утилизатора. В углеподготовительном цехе построены пять силосов дозировочного отделения углеподготовительного блока для подачи угольных концентратов.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности. Генеральным подрядчиком строительства новой коксовой батареи с производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год является китайская компания.