"Газпром трансгаз Екатеринбург" провел очередные испытания российской трубной продукции

Этот вид продукции предназначен для строительства газопроводов со сверхвысоким рабочим давлением в 150 атмосфер

ТАСС, 5 июня. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в конце мая состоялись очередные пневматические испытания трубной продукции отечественного производства. Как сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, в этот раз на полигоне в городе Копейске Челябинской области проверялась на прочность труба нового поколения диаметром 1420 мм с толщиной стенки 31,4 мм класса прочности К70.

"Данный вид продукции предназначен для строительства газопроводов со сверхвысоким рабочим давлением в 150 атмосфер. Производство таких труб организовано на отечественных металлургических предприятиях по инициативе ПАО "Газпром". В нынешнем году уже прошла серия пневматических испытаний российских труб из стали К70 с толщиной стенки 26,3 мм и 31,6 мм от трех российских производителей", - сказано в сообщении.

В службе по связям с общественностью и СМИ добавили, что в ходе пневматических испытаний готовые трубы проверяют на стойкость к протяженному разрушению. Для этого их сваривают в плеть длиной около 200 м и накачивают ее воздухом, поднимая уровень давления выше рабочего. После чего инициируется разрыв центрального участка трубопровода. Результат испытаний определяется по характеру разрушений опытной плети, а также после тщательного изучения показаний приборов и обследования образцов металла специалистами профильных институтов.

"На состоявшихся испытаниях присутствовали члены рабочей группы постоянно действующей Комиссии ПАО "Газпром" по приемке новых видов трубной продукции и представители завода-изготовителя. Также личное участие в мероприятии принял генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков", - уточняется в пресс-релизе.

"Для нашего предприятия, во-первых, это большая честь. Во-вторых, мы понимаем всю степень ответственности и поэтому каждые испытания - это как новый проект, где все продумано и выверено до мелочей. Трубы из стали К70, которые мы в этом году испытываем - уникальная продукция очень высокого качества. И надо сказать, по предварительной оценке специалистов, проверку на прочность они проходят", - сказал Крюков.