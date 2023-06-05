5 июня, 08:16

ЗИЛ открыл сезон летних программ для детей

Пресс-служба Культурного центра "ЗИЛ"
© Пресс-служба Культурного центра "ЗИЛ"

С 5 по 30 июня в культурном центре пройдут творческие интенсивы

ТАСС, 5 июня. По традиции ЗИЛ, начиная с первых чисел июня, организует фестивали, концерты, выставки. Дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет смогут попробовать себя в актерском мастерстве, в режиссуре, в танцах, изучить основы истории театра, клоунады, заняться сценической речью и вокалом. Полученные навыки дети смогут продемонстрировать на отчетном концерте на сцене Культурного центра ЗИЛ.

В июне свою работу начнут программы: театральный интенсив "Дебют", театральная лаборатория Детского музыкального театра "Город мастеров", творческая смена для детей и подростков "Найди себя!" и танцевальный интенсив "Место движения. Дети".

Возрастная категория: 6+. 

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