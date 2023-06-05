"Ингосстрах" стал лауреатом программы "Лучшие ESG проекты России"

В презентации компания рассказала о методологических разработках центра и консультациях по вопросам минимизации негативного влияния на окружающую срежу при проведении инженерной оценки страхуемых рисков

ТАСС, 5 июня. В Москве 1 июня прошла церемония награждения лауреатов программы "Лучшие ESG проекты России". "Ингосстрах" впервые принял участие в мероприятии и стал победителем в номинации "Индустриализация, инновации и инфраструктура".

Для участия в конкурсном отборе был представлен проект, рассказывающий о работе Инженерного центра "Ингосстраха". В презентации компания рассказала о методологических разработках центра и отдельно отметила часть про консультирование компаний по вопросам минимизации негативного влияния на окружающую срежу при проведении инженерной оценки страхуемых рисков. Именно эта работа с различными организациями помогает снизить возможные экологические риски.

"Мы впервые приняли участие в подобном конкурсе и рады, что наша работа в области устойчивого развития отмечена членами жюри престижной программы "Лучшие ESG проекты в России". ESG – одно из ключевых направлений в работе "Ингосстраха", и эта награда показывает значимость усилий компании для продвижения устойчивого развития в стране", - отметила Ирина Коликова, заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности "Ингосстраха".

Это первая победа "Ингосстраха" в конкурсе, которая присуждается организациям, которые достигли лучших показателей в области развития ESG. По словам представителей, компания и дальше будет принимать участие в подобных премиях и реализовывать проекты для достижения целей устойчивого развития.