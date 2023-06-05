В Московской консерватории состоится музыкальный фестиваль "Рожденные Россией"

VI Всероссийский музыкальный фестиваль пройдет 10, 12 и 13 июня

ТАСС, 5 июня. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 10, 12 и 13 июня пройдет VI Всероссийский музыкальный фестиваль "Рожденные Россией" (6+). Фестиваль проводится Московской консерваторией при поддержке Фонда развития творческих инициатив, Российского музыкального союза и приурочен к одному из важнейших государственных праздников - Дню России.

На открытии, 10 июня, выступит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова. Публика услышит сочинения Рахманинова - "Цыганское каприччио" и Вторую симфонию. Также они познакомятся с творчеством известного башкирского композитора Хусаина Ахметова: его симфоническая картина "Урал-батыр" будет сыграна в редакции Дмитрия Крюкова.

В День России, 12 июня, в рамках фестиваля будет представлен просветительский проект Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза. Программу "Хормейстеры XXI века" исполнят народный хор РАМ имени Гнесиных, русский народный хор МГИМ имени А.Г. Шнитке, Академический хор русской песни радио "Орфей", а также гости из Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина: хор под руководством Ольги Козыревой и ансамбль рожечников. Прозвучат песни различных регионов России, кантата "Курские песни" Свиридова, "Три русские песни" Рахманинова, кантата для смешанного хора и оркестра, пасхальные и рождественские песнопения Антона Вискова.

На сцену Большого зала 13 июня выйдет Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева. Его руководитель - заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий - дирижер и композитор. Центром программы станет его симфония с названием "XXI век. Борьба продолжается", в котором автор, по его словам, хотел обрисовать судьбу простого маленького человека, на которого обрушиваются все современные стихии. Масштабной партитурой продирижирует лауреат премий правительства Москвы Александр Соловьев. Также будут исполнены сочинения советских и российских композиторов - Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Т. Хренникова, Э. Артемьева, А. Флярковского, А. Цфасмана. В концерте примут участие пианист Дмитрий Онищенко, солистка московского театра "Новая Опера" Елена Терентьева, солистка оркестра Софья Онопченко.

"Культура, искусство, музыка - важнейшие инструменты укрепления традиционных духовных ценностей. Название фестиваля подразумевает самый широкий круг персоналий и тем, которые могут быть интегрированы в концертные программы", - говорит художественный руководитель VI Всероссийского музыкального фестиваля "Рожденные Россией" Александр Соловьев.

Возрастная категория 6+