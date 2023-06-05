ВСК увеличила сборы в digital-канале на 25% благодаря омниканальности

Компания разработала специальную интеграционную платформу API, которая включает более 200 партнерских компаний

ТАСС, 5 июня. С ростом омниканальности в ВСК минимум на треть повысилась доступность сервисов, на 25% увеличились сборы в digital-канале. Также, за счет использования цифровых сервисов были оптимизированы внутренние бизнес-процессы, что позволило повысить операционную эффективность ВСК на 15%. Об этом рассказала член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина в рамках своего выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"

ВСК разработала специальную интеграционную платформу API, которая включает более 200 партнерских компаний. Преимуществом встроенного страхования является формирование более персонализированного продукта для конечного потребителя.

"Страховщики взаимодействуют с потребителями напрямую в основном в обязательных видах страхования, поэтому омниканальность в нашем бизнесе особенно важна. Задача страховой компании - присутствовать там, где есть наш клиент, где он задумался о покупке. Ведь сначала он покупает автомобиль или квартиру, и только потом оформляет страховой полис. Хорошим примером может служить сервис аренды авто по подписке Hyundai Mobility. Все автомобили в рамках программы уже приезжают в Россию со встроенным страхованием, включающим дополнительные опции, такие как ТО или шиномонтаж. Через платформу API мы встраиваемся в клиентский путь партнера и бесшовно предлагаем клиенту страховой сервис: при покупке квартиры в ипотеку, приобретении авто или заказе услуг на маркетплейсах", - рассказала Сорокина.

Омниканальность - часть клиентского сервиса и инструмент повышения лояльности. Комплексная омниканальность позволяет компании как упростить взаимодействие с потребителем, так и увеличить клиентский портфель.

Как отметила Сорокина, омниканальность подразумевает интеграцию всех каналов коммуникации бренда с потребителем в единую систему, в центре которой находится сам клиент. Комплексный подход упрощает клиентский путь, повышает доверие к компании и способствует росту финансовых показателей. Омникальная среда ВСК включает в себя коммуникации через агентов, мессенджеры, email сообщения и смс-оповещения, офисы компании, сайт и мобильное приложение, партнерские точки продаж и т.д. Например, клиент ВСК может начать оформление полиса через контакт-центр, произвести осмотр авто в мобильном приложении, задать уточняющие вопросы менеджеру в чате, и после завершить оплату в интернет магазине, подписавшись на наши социальные сети, чтобы при необходимости получить техподдержку в любое удобное время. При этом, особенности страхового бизнеса подразумевают более широкий подход к омниканальности. Взаимодействие с клиентом должно происходить на удобных ему площадках - маркетплейсах, агрегаторах объявлений по продаже автомобилей или недвижимости, а также через посредников - застройщиков, автодилеров.