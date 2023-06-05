"Синергия" может увеличить выпуск специалистов для отрасли БАС

Президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов отметил, что в отрасли наблюдается нехватка кадров

ТАСС, 5 июня. Сфера беспилотных авиационных систем (БАС) в России активно развивается, но, по данным университета "Синергия", ей мешает нехватка кадров. Университет готов увеличить количество студентов на профильном факультете, чтобы решить этот вопрос, рассказал президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов. Этот и многие другие вопросы использования беспилотных авиасистем в экономике и спорте обсудили на XI технологической конференции Startup Village "Время инноваций".

"Отрасль активно развивается, и есть моменты, которые требуют оперативных решений. Это нехватка кадров, недостаточный интерес инвесторов и не всегда работающая коммуникация между производителями и клиентами. На Startup Village удалось наметить пути решения некоторых вопросов. Мы сейчас работаем над увеличением количества студентов на нашем факультете беспилотных технологий, чтобы решить вопрос с кадрами", - заверил Лобов.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак уточнил на конференции, что власти сейчас активно включились в разработку Нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Документ определяет приоритетные направления развития отрасли, прогнозные параметры, источники финансирования отрасли, которое будет увеличено вдвое - до 1 трлн рублей. Это поможет специалистам быстрее разрабатывать новые модели беспилотников и внедрять их в производство.

"До 1 сентября по поручению Президента мы его (нацпроект) должны утвердить, сейчас находимся в активной фазе проработки необходимого финансирования и обоснования бюджетных вливаний. Сформирован государственно-гражданский заказ, есть понимание по рынку перспективному до 2030 года. Есть много интересных направлений, отдельное внимание нужно уделять подготовке кадров, образовательным программам", - перечислил замминистра. Он подчеркнул, что развитие отрасли БАС крайне важно для смежных направлений, поскольку эти высокотехнологичные объекты "за собой вытянут и электронику, и многие другие аспекты: новые материалы, двигатели и системы накопления энергии".

На встречах в рамках технологической конференции в "Сколково" компании, которые уже работают на рынке дронов, определили основные направления сотрудничества со стартапами. Это прежде всего программное обеспечение для сбора геоданных и обработки полученной информации с помощью нейросетей.

Активный интерес участников конференции также вызвало обсуждение, в каких сферах экономики и жизни городов в будущем могут применяться дроны. Беспилотные системы уже успешно используются в нефтегазовом секторе (геологоразведке, мониторинге нефтепроводов и газораспределительных станций), при реализации инфраструктурных проектов и строительстве различных объектов. А что касается транспорта и логистики, в Москве уже ведутся работы по созданию беспилотных систем для экспресс-доставки заказов, в Зеленограде откроется полигон для испытания перспективных разработок в сфере городской аэромобильности.

Отдельным блоком на Startup Village прошли презентации и спортивные мероприятия с использованием беспилотников. Так, Корпорация "Синергия" совместно с Федерацией гонок на дронах провела чемпионат по дрон-рейсингу (это соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах). На площадке в индустриальном парке "Руднево", где создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем, соревновались 10 команд из разных регионов страны. Победителем стал Сергей Лаврентьев из Москвы.

По данным Корпорации "Синергия", популярность дрон-рейсинга сейчас активно растет, поскольку широкую аудиторию привлекает зрелищность гонок, а молодых стартаперов и разработчиков - возможность испытать на них свои изобретения.

"За небольшой срок мы провели больше 160 мероприятий, связанных с гонками на дронах. Создали Академию дрон-рейсинга, у нее есть программы как в онлайне, так и в офлайне. Мы подписали несколько соглашений с различными образовательными учреждениями и помогали настраивать образовательную программу по этому направлению", - рассказал президент Федерации гонок на дронах, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Илья Галаев.

На выставке "ДронКОНФ" посетители увидели современные образцы дронов и пообщались с их разработчиками и создателями. Всего на экспозиции были представлены модели около 20 производителей и стартапов. Среди них - беспилотники, созданные российскими компаниями "Омнискай", PASECA, "Альтикам", "Просвет", "РДР-ГРУПП", "АЭРОДРОН", факультетов робототехники и беспилотных технологий Университета "Синергия".

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